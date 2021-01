ASCOLTA “I SOLD MY SOUL ON EBAY”, IL NUOVO SINGOLO DEI SOUND SWANSEA

La premiata ditta Hue Williams e Amelia Fletcher si ritrova ancora (insieme ai veterani Ian Button e Rob Pursey, entrambi con Amelia nei Catenary Wires, giusto per citare una band fra le tante che compongono il loro CV) sotto il nome di Swansea Sound. Nell’ottobre del 2020 era uscita la doppietta “Angry Girl/Corporate Indie Band” e ora ecco l’esplosiva “I Sold My Soul On eBay”.

I SOLD MY SOUL ON EBAY by SWANSEA SOUND

Lasciatecelo dire forte, ritrovare Amelia Fletcher è sempre un piacere!

NEW SINGLE from @SoundSwansea! “I Sold My Soul On eBay”. One vinyl 7″ will be auctioned on eBay later this month. (More details soon at @SkepWax). The digital single is available NOW (for £1) at https://t.co/ZbDTZi4aax. pic.twitter.com/qEVj8mPVgA

— The Catenary Wires (@catenarywires) January 3, 2021