ESCE A FEBBRAIO IL SECONDO ALBUM SOLISTA DI PAUL LEARY DEI BUTTHOLE SURFERS

Dopo ben 30 anni da “The History Of Dogs” Paul Leary, chitarrista e membro fondatore dei Butthole Surfers, pubblicherà il suo secondo LP solista, “Born Stupid”, in uscita il prossimo 12 febbraio via Shimmy-Disc / Joyful Noise Recordings.

Il musicista nativo di San Antonio ha spiegato la sua lunga mancanza di albun solisti: “Non avevo intenzione di fare un altro album, ma nel corso degli anni le canzoni continuavano a saltarmi in testa. Così ho pensato che avrei potuto anche registrarle.”

Il primo estratto è proprio la title-track, di cui potete vedere il video qui sotto.

“È nata dalla rivelazione che ho avuto mentre andavo in bicicletta che non sono intelligente come vorrei”, dice Paul della canzone. “Il video di questa canzone è il mio primo video mai provato. Ed è stupido.”

“Born Stupid” Tracklist:

1. Born Stupid

2. Do You Like To Eat A Cow

3. Sugar Is The Gateway Drug

4. What Are You Gonna Do

5. The Shah Revisited

6. Mohawk Town

7. Throw Away Freely

8. Gold Cap

9. Gary Floyd Revisited

10. The Adventures Of Pee Pee The Sailor