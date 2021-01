COMPARE SU YOUTUBE UN LIVE DEI NINE INCH NAILS DEL 2017

Fa la comparsa su YouTube un gradito live dei Nine Inch Nails relativo a un live del 2017 in cui la band si esibì, a sorpresa, al Webster Hall di New York. Lo spettacolo vide il debutto (e l’unica esibizione) di “She’s Gone Away”, oltre a classici come “Closer”, “Head Like a Hole”, “Wish” e altri ancora.

NineInchRuiner ha messo insieme un video multi-cam di tutto lo show, utilizzando l’audio tratto dall’archivio NIN Live e una serie di video pubblicati su YouTube. “Grazie a tutti coloro che mi hanno inviato filmati grezzi o che ne hanno condiviso alcuni su varie piattaforme“, scrive NineInchRuiner nella descrizione. “Alcuni filmati mancavano, quindi è stato necessario sostituirli con qualcosa“.

SETLIST:

00:00:00 Somewhat Damaged

00:03:42 1,000,000

00:07:45 March of the Pigs

00:12:03 Piggy

00:16:52 The Frail

00:18:47 The Wretched

00:24:37 Sanctified

00:29:50 Closer

00:34:24 Less Than

00:38:00 Survivalism

00:42:45 Burn

00:47:35 Gave Up

00:52:15 She’s Gone Away

00:57:09 The Lovers

01:01:17 Reptile

01:07:59 The Loop Closes

01:09:51 The Great Destroyer

01:12:45 Burning Bright (Field on Fire)

01:19:32 Wish

01:23:10 Head Like a Hole

Photo: swimfinfan, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons