GUARDA IL VIDEO DI “I DON’T KNOW WHAT I’M DOING”, IL NUOVO SINGOLO CHE ANTICIPA L’ALBUM DEI MAXïMO PARK

Continua la marcia dei Maxïmo Park che, dopo “Child Of The Flatlands” e “Baby Sleep”, hanno condiviso il terzo singolo tratto da “Nature Always Wins”, album in uscita il 26 febbraio via Prolifica Inc. Il pezzo era già uscito a fine novembre, ma ora è comparso anche il video del brano.

“I Don’t Know What I’m Doing” a quanto dice la band è una canzone sul “prendersi la responsabilità di come il nostro comportamento possa influenzare altre persone e di come nessuno se ne renda conto, anche se questo non deve fermarci dal provare.” Il il frontman del gruppo, Paul Smith, ci mette un doveroso tocco privato: “A livello personale parla delle paure e dei dubbi che ho sperimentato in quanto neo padre“.