UN NUOVO DOPPIO LP DEGLI OF MONTREAL A MARZO

A marzo gli Of Montreal pubblicheranno il loro diciasettesimo LP, che arriva a distanza di poco più di un anno dal precedente, “U R Fun” (leggi la recensione).

Il nuovo lavoro della band di Athens, che si chiamerà “I Feel Safe With You, Trash”, sarà un doppio album e verrà realizzato attraverso la loro la loro label digitale Sybaritic Peer.

Il frontman Kevin Barnes ha già condiviso i primi dieci pezzi del disco sul loro account Patreon.

Le venti canzoni che compongono il nuovo LP sono state scritte tra aprile e novembre 2020 e la seconda parte dell’album verrà svelata il prossimo mese in esclusiva sul Patreon.

Barnes ha inoltre fatto sapere che la sua band è ancora sotto contratto con la Polyvinyl e ha rivelato di essere già al lavoro su un nuovo LP che uscirà proprio per la nota etichetta dell’Illinois.

hey luvs, we're offering a sneak peek at the first 10 songs of our upcoming double lp on the oM Patreon page now, sign up and jam out, if you so desire https://t.co/xpa7VNSYSV

— of Montreal~she/he/they/them (@xxofMontrealxx) January 4, 2021