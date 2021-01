ARIEL PINK E JOHN MAUS ERANO PRESENTI AGLI SCONTRI DI CAPITOL CITY IN SOSTEGNO DI TRUMP

Secondo diverse testimonianze Ariel Pink e John Maus erano presenti ai riot pro-Trump di Washington che ieri hanno sconvolto l’America e il resto del mondo.

Sono gli stessi artisti a confermare l’indiscrezione pubblicando una foto che l’immortala, insieme alla regista Alex Lee Moyer, in un momento di relax in un letto di alberto della capitale nelle ore successive al clamoroso assalto a Capitol City:

In successivi tweets Ariel Rosenberg non si nasconde e conferma di essere sostenitore del presidente americano uscente:

welcome to the panoptigan. they wasted no time…save yourselves friends, cancel me now and turn me in before they come for you

— Ariel Pink (@arielxpink) January 7, 2021