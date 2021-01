I BELL ORCHESTRE DI SARAH NEUFELD E RICHARD PARRY (ARCADE FIRE) PUBBLICANO A MARZO IL LORO PRIMO ALBUM IN UNDICI ANNI

A esattamente undici anni dal loro sophomore, “As Seen Through Windows”, i Bell Orchestre, in cui militano Sarah Neufeld e Richard Parry degli Arcade Fire, ritorneranno il prossimo 19 marzo con un nuovo LP, “House Music”, che sarà realizzato dalla Erased Tapes.

“House Music” si svolge infatti come un unico lungo brano, un’improvvisazione tra strumentazione classica ed elettronica nella creazione di mondi musicali che sfidano il genere. Come riportano infatti le note di copertina, i Bell Orchestre ricordano momenti in cui hanno dato vita a composizioni organicamente perfette, completamente formate, senza alcuna discussione ma in modo del tutto naturale, per poi scoprire che non erano state registrate. In “House Music” i Bell Orchestre decidono così di celebrare la spontaneità e gli eventi accidentali, la collaborazione e la creazione democratica. Con l’eredità di grandi che esplorano l’improvvisazione, tra cui Talk Talk, The Orb, Miles Davis ed Ennio Morricone, il collettivo canadese cattura impulsi, connessioni e la misteriosa poetica dell’invenzione musicale che avviene in tempo reale. Con l’aiuto di Hans Bernard come ingegnere del suono, la band ha esplorato ogni angolo della tenuta rurale di Sarah Neufeld (violino, voce) nel Vermont che, accompagnata dagli altri componenti della mini-orchestra (Pietro Amato, french horn, keyboards, electronics – Michael Feuerstack, pedal steel guitar, keyboards, vocals – Kaveh Nabatian, trumpet, gongoma, keyboards, vocals – Richard Reed Parry, bass, vocals e Stefan Schneider, drums) hanno suonato ognuno in una stanza diversa per due intere settimane, sperimentando, creando e isolandosi a volte anche per giorni di fila per poi ritrovarsi nelle session di improvvisazione-registrazione.

I canadesi rilasciano oggi un estratto del nuovo album, “V: Movement”, un’ipnotica ed onirica improvvisazione sonora che cattura il potere degli impulsi artistici del collettivo.

“House Music” Tracklist:

I: Opening

II: House

III: Dark Steel

IV: What You’re Thinking

V: Movement

VI: All The Time

VII: Colour Fields

VIII: Making Time

IX: Nature That’s It That’s All.

X: Closing