I KINGS OF LEON ANNUNCIANO IL LORO OTTAVO LP E CONDIVIDONO DUE BRANI

Dopo aver condiviso alcuni brevi teaser la scorsa settimana, oggi i Kings Of Leon hanno annunciato i dettagli del loro ottavo LP, “When You See Yourself”, che vedrà la luce il prossimo 5 marzo, via RCA, a distanza di quasi quattro anni e mezzo dal precedente, “Walls” (leggi la recensione).

Il nuovo disco del gruppo statunitense è stato registrato insieme al produttore Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay).

La band di Nashville, inoltre, ha condiviso ben due estratti dal nuovo LP, “The Bandit” e “100,000 People”, che potete ascoltare nel player Spofity qui sotto.

“When You See Yourself” Tracklist:

1. When You See Yourself, Are You Far Away

2. The Bandit

3. 100,000 People

4. Stormy Weather

5. A Wave

6. Golden Restless Age

7. Time In Disguise

8. Supermarket

9. Claire And Eddie

10. Echoing

11. Fairytale