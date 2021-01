NICK CAVE HA REGISTRATO UN NUOVO ALBUM INSIEME A WARREN ELLIS

Rispondendo a un fan sul suo sito Q+A The Red Hand Files, Nick Cave ha svelato di aver registrato un nuovo album, “Carnage”, insieme a Warren Ellis.

Un fan londinese gli aveva chiesto come stava andando il suo lockdown e il musicista australiano ha risposto: “In molti modi il lockdown mi è sembrato stranamente familiare, come l’avevo sperimentato prima. Immagino che questo non dovrebbe sorprendere perché sono stato un eroinomane per molti anni e l’autoisolamento e l’allontanamento sociale erano il nome del gioco. Conosco bene anche i meccanismi del dolore: il dolore collettivo funziona in un modo stranamente simile al dolore personale, con la sua oscura confusione, profonda incertezza e perdita di controllo.”

Cave ha inoltre aggiunto di essere sorpreso di aver capito quanto sia difficile non poter suonare dal vivo: “Sono giunto alla conclusione che essenzialmente sono una cosa che va in giro. C’è un terribile desiderio e la sensazione di una vita vissuta a metà. Mi manca il brivido di salire sul palco, l’urgenza della performance, dove tutte le altre preoccupazioni si dissolvono in una pura interrelazione animale con il mio pubblico. Mi manca la completa resa al momento, la perdita di me stesso, la fisicità di tutto ciò, la frenesia nutritiva dell’amore comune, la religione, il glorioso scambio di fluidi corporei – e gli stessi Bad Seeds, ovviamente, in tutto il loro spericolato splendore, come mi mancano. Per quanto stare seduto dietro la mia scrivania possa portarmi molta gioia e l’immaginazione possa essere un luogo stimolante, persino pericoloso, desidero l’abbandono sfrenato della performance dal vivo.”

Infine Nick ha chiuso parlando del nuovo LP: “Comunque, come avevo promesso ultimamente, sono andato in studio – con Warren – per fare un disco. Si chiama “CARNAGE”.”

Non ci sono però ancora dettagli ufficiali e una data di uscità del successore del suo LP più recente, “Ghosteen”, realizzato nell’ottobre del 2019.

