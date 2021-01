ASCOLTA DAVID BOWIE COVERIZZARE JOHN LENNON E BOB DYLAN E I DURAN DURAN CELEBRARE LO STESSO BOWIE

Le cover inedite realizzate da David Bowie di “Mother” di John Lennon e “Tryin’ to Get to Heaven” di Bob Dylan sono state pubblicate oggi, per celebrare quello che sarebbe stato il 74° compleanno dell’artista.

La nuova versione del brano di Lennon del 1970 è stata originariamente registrata da Bowie nel 1998 con il produttore di lunga data Tony Visconti. Doveva apparire in una raccolta di tributi a Lennon, ma alla fine era rimasta inedita. L’altra cover è “Tryin’ to Get to Heaven” dall’album “Time Out of Mind” di Dylan. Originariamente venne stata registrata da Bowie nel 1998, mentre lavorava al suo album dal vivo “LiveAndWell.com”.

Entrambe le nuove registrazioni sono state pubblicate come singolo, in edizione limitata, in 7″, con solo 8147 copie disponibili per i fan.

Nel frattempo i Duran Duran, per celebrare il compleanno del Duca Bianco hanno condiviso una cover di un suo brano, nello specifico “Five Years” .

“La mia vita da adolescente è stata tutta incentrata su David Bowie. Lui è il motivo per cui ho iniziato a scrivere canzoni“, ha detto Simon LeBon dei Duran Duran in una dichiarazione sulla loro cover.

“Una parte di me ancora non riesce a credere alla sua morte, avvenuta cinque anni fa, ma forse è perché c’è una parte di me in cui lui è ancora vivo e lo sarà sempre. Non so da dove cominciare per spiegare quanto mi senta onorato che ai Duran Duran sia stata data l’opportunità di eseguire una cover di questa icona musicale“.