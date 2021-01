TOM MORELLO E SERJ TANKIAN ANCORA INSIEME PER LA COVER “NATURAL’S NOT IN IT” DEI GANG OF FOUR.

Tom Morello e Serj Tankian ancora una volta insieme per la cover dei Gang of Four “Natural’s Not In It” , il primo singolo tratto dell’annunciato album tributo della band post-punk britannica dal titolo “The Problem With Leisure: A Celebration Of Andy Gill And Gang Of Four” (preordinabile qui).

Il brano “Natural’s Not In It”, ricordiamo, è apparso per la prima volta sull’LP d’esordio dei Gang of Four nel 1979, “Entertainment!”



Il doppio album “The Problem With Leisure” arriverà il prossimo maggio – l’elenco completo degli artisti che hanno partecipato non è stato ancora rivelato – e presenterà le cover delle canzoni di Gang of Four ed Andy Gill, chitarrista e fondatore della band morto inaspettatamente il 1 ° febbraio 2020, probabilmente a seguito di infezione da covid-19.

“Andy Gill è stato uno dei pochi artisti della storia che ha cambiato il modo in cui vengono suonate le chitarre. La sua band Gang of Four era semplicemente incendiaria e completamente rivoluzionaria con Andy che suonava conflittuale, snervante e sublime in prima linea. La sua frastagliata plague-disco raptor-attack industrial-funk destrutturato la sua sonorità anti-eroe per chitarra e il suo feroce intelletto poetico radicale sono stati estremamente influenti per me”, ha dichiarato Morello. “È stato un vero piacere lavorare su questa traccia con Tom e onorare l’eredità di Andy e Gang of Four allo stesso tempo”, ha detto invece Tankian.

Photo credit: Collective work with components by Scott Penner and Adriangregori, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons