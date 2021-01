DAVE ROWNTREE SPERA CHE I BLUR POSSANO TORNARE A SUONARE INSIEME DOPO LA FINE DELLA PANDEMIA

Dave Rowntree ha scritto ieri sul suo profilo Twitter che spera che i Blur possano ritornare a suonare insieme una volta che la pandemia sarà terminata.

Ieri pomeriggio il batterista ha parlato del futuro, mentre commentava un video della loro performance da headliner a Glastonbury nel 2009.

Dopo aver condiviso il video di “Tender”, Rowntree ha scritto: “Non vedo l’ora che questo virus sanguinario sia morto e che possiamo tornare sul palco.”

Dopo il tour del 2015, i Blur si sono riuniti nel marzo del 2019 durante il concerto degli Afrika Express di Damon Albarn a Leytonstone, in cui avevano suonato tre pezzi, “Clover Over Dover”, “Tender” e “Song 2”.

Some really lovely comments here – thanks very much! We loved the gig too! Can't wait till this bloody virus is dead, and we can get back out there. https://t.co/dBfdxVeV7m

— David Rowntree (@DaveRowntree) January 8, 2021