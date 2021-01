JANIS JOPLIN, ARRIVA IL 50° ANNIVERSARIO DELL’ALBUM “PEARL”

La Janis Joplin Estate insieme alla Columbia/Legacy Recordings commemorano il 50° anniversario dell’album di “Pearl”, ultimo lavoro in studio di Janis Joplin che fu pubblicato originariamente l’11 gennaio 1971 – tre mesi dopo la morte di Janis avvenuta il 4 ottobre 1970 e otto giorni prima di quello che sarebbe stato il suo 28° compleanno (19 gennaio) – e che raccoglie le ultime registrazioni in studio dell’artista.

“Per celebrare Pearl, il sito JanisJoplin.com pubblicherà un’esclusiva capsule collection che include una collaborazione con la tenuta di Barry Feinstein, l’acclamato fotografo di celebrità che ha realizzato l’iconica copertina dell’album Pearl, mentre la Rock & Roll Hall of Fame di Cleveland curerà una mostra speciale dedicata a Janis, Pearl ed altri artisti (da maggio 2021).

Genesis Publications e Janis Joplin Estate hanno inoltre annunciato l’imminente pubblicazione di un nuovo libro in edizione limitata: Janis Joplin: Days & Summers – Scrapbook 1966-68 (disponibile in preordine su www.janisjoplin.com). Durante la sua carriera, Janis Joplin si era distinta per il personale record di ascesa verso la fama nel bel mezzo dell’esplosione della controcultura degli anni Sessanta: a questo scopo, sono stati raccolti poster, souvenir, ritagli stampa, fotografie e documenti con i suoi commenti a margine. Saranno presenti anche elementi inediti tratti dal suo archivio personale, comprese le lettere che scrisse alla sua famiglia ed un album di ritagli risalente agli anni delle scuole superiori 1956-59. Scritto da persone che hanno veramente conosciuto Janis e da coloro che sono stati ispirati da lei, il contenuto del libro fornisce un racconto affascinante della straordinaria vita della cantante.

In programma per aprile 2021, Vinyl Me, Please in collaborazione con Columbia/Legacy pubblicherà un’edizione limitata da collezione stampata su vinile bianco 180gr dell’album, seguita a luglio 2021 dall’edizione limitata Box Set (UltraDisc One-Step 180g 45RPM 2LP) masterizzata a partire dai Master Tapes originali con il processo One-Step di Mobile Fidelity, stampata a RTI su MoFi SuperVinyl per una qualità del suono ottimale – a cura del Mobile Fidelity Sound Lab.

Infine, la Janis Joplin Estate e Z2 Comics annunicano di avere in programma l’uscita di Pearl Comix, una graphic novel scritta da Leah Moore: ogni capitolo di Pearl Comix è ispirato a una delle canzoni di Janis Joplin ed è illustrato da artisti di tutto il mondo.

Al primo posto nella Billboard 200, posizione che ha tenuto per nove settimane, Pearl include alcuni dei brani più familiari e amati di Janis, inclusa la sua cover di “Me and Bobby McGee” di Kris Kristofferson e la versione a cappella di “Mercedes Benz”, l’ultima canzone registrata in assoluto. Le versioni digitali di entrambe le registrazioni sono state recentemente certificate dalla RIAA Gold e Platinum. E proprio Mercedes-Benz, la casa automobilistica, ha utilizzato il brano nella sua campagna pubblicitaria per l’estate del 2020. Columbia/Legacy pubblicherà infine nuovo video ufficiale di “Me & Bobby McGee” entro la fine dell’anno.

Pearl resta l’unico album che Joplin abbia mai registrato con la Full Tilt Boogie Band, l’ensemble itinerante che l’aveva accompagnata al Festival Express (un mitico tour in treno attraverso il Canada con i Grateful Dead, la Band e altri artisti che si era tenuto nel 1970).

Pearl è stato certificato 4x Platinum dalla RIAA, mentre le compilation dei più grandi successi hanno raccolto 17 certificazioni Platinum e 3 Gold negli Stati Uniti. Greatest Hits è stato certificato dalla RIAA 9 volte platino il 22 novembre 2019 mentre Piece of My Heart (il singolo di Janis con la Big Brother & The Holding Company – Cheap Thrills, uno degli album più venduti del 1968) è stato recentemente certificato RIAA Platino. Janis Joplin è l’artista che ha venduto circa 31 milioni di album in tutto il mondo durante la sua breve e scintillante carriera”.