I PAINTED SHRINES (WOODS, SKYGREEN LEOPARDS) ANNUNCIANO IL DEBUT ALBUM. ASCOLTA IL PRIMO ESTRATTO.

I Painted Shrines, progetto di Jeremy Earl dei Woods e Glenn Donaldson dei Skygreen Leopards, svelano i dettagli del loro debut album dal titolo “Heaven and Holy” atteso per il 5 marzo su etichetta Woodsist.

Primo singolo estratto “Gone”:

Al disco “Heaven and Holy” collabora in qualità di bassista anche Jeff Moller dei Papercuts. Gli Skygreen Leopards hanno pubblicato una compilation di archivio nel 2018 (“The Jingling World of the Skygreen Leopards”) mentre l’ultimo disco dei Woods, “Strange to Explain”, è uscito l’anno scorso.

“Heaven and Holy” tracklist:

01 Saturates the Eye

02 Panoramic

03 Gone

04 Painted Shrines

05 Not So Bad

06 Soft Wasp

07 Heaven and Holy

08 The BZC

09 Fool

10 Coast

11 Moon Will Rise

12 Pacem in Terris