MOGWAI: ECCO IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “RITCHIE SACRAMENTO”

I Mogwai presentano in queste ore il nuovo singolo “Ritchie Sacramento”, il secondo estratto dal decimo album in studio, “As The Love Continues”, in uscita il 19 febbraio su Rock Action Recors.

Il video del singolo è stato realizzato con l’Unreal Games Engine da Sam Wiehl, che ha collaborato in passato con Ladytron, Forest Swords e la casa di moda Valentino, e ha creato un intero videogioco multilivello per la canzone che poi è servito per la realizzazione dell’animazione e della storia del video.

Guarda il video di “Ritchie Sacramento”:

Stuart Braithwaite dei Mogwai ha dichiarato in merito al brano

Il titolo “Ritchie Sacramento” viene da un errore di un nostro amico sulla pronuncia di Ryuchi Sakamoto. La canzone è dedicata a tutti gli amici musicisti che sono mancati nel corso degli anni.

I Mogwai si esibiranno in un live di presentazione dell’album “As The Love Continues”, presso il Tramway di Glasgow, loro città d’origine. L’esibizione sarà trasmessa in tutto il mondo alle 21.00 (8pm GMT) di sabato 13 febbraio 2021. Il Live sarà ripreso da Antony Crook, collaboratore di lunga data della band e sarà l’occasione per ascoltare l’anteprima dell’intero album oltre a una selezione di brani dal loro loro formidabile repertorio. I biglietti per l’evento sono in vendita presso www.mogwai.scot.

“As The Love Continues” esce il 19 febbraio su Rock Action Records, ed è possibile pre-ordinarlo in vari formati tra cui digitale, CD, doppio LP, un’edizione speciale in boxset che include CD, doppio LP in vinile colorato, un vinile singolo con cinque demo dell’album in e un libretto fotografico; sarà disponibile anche una versione di questo box solo con CD.

“As The Love Continues” è stato registrato nei primi mesi del 2020 con il produttore Dave Fridmann e la partecipazione di Atticus Ross (traccia 8 “Midnight Flit”) e Colin Stetson (traccia 9 “ Pat Stains”). As The Love Continues esce 25 anni dopo il debutto della band con il singolo ‘Tuner’/’Lower’.

La tracklist di “As The Love Continues”

1. To The Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth

2. Here We, Here We, Here We Go Forever

3. Dry Fantasy

4. Ritchie Sacramento

5. Drive The Nail

6. Fuck Off Money

7. Ceiling Granny

8. Midnight Flit

9. Pat Stains

10. Supposedly, We Were Nightmares

11. It’s What I Want To Do, Mum