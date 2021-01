NUOVO BRANO PER I LOST HORIZONS DI SIMON RAYMONDE & RICHIE THOMAS: ASCOLTA “IN QUIET MOMENTS”

I Lost Horizons – il progetto di Simon Raymonde & Richie Thomas – hanno pubblicato la prima parte del loro nuovo album “In Quiet Moments” alla fine del 2020 e attendono il 26 febbraio per pubblicare la seconda parte, sempre via Bella Union. Ogni brano dell’album ha un cantante ospite e in questi giorni è stato svelato il nuovo singolo (che da il titolo al lavoro), che presenta alla voce Ural Thomas, un cantante di 82 anni di Portland che ha imparato a cantare in chiesa e si è esibito con artisti del calibro di Etta James, Otis Redding, James Brown e Stevie Wonder.

Del brano, Simon Raymonde dice: “A volte si ha una visione chiara di una canzone e poi ci si prova come si deve, ma non si è del tutto sicuri di dove sta andando. Avevo parlato con Ural e il suo team da quando avevo sentito parlare di lui e stavano tutti lavorando ad un nuovo album di Ural Thomas and The Pain, ma proprio quando avevo finito la parte di basso del nostro pezzo e Richie aveva iniziato in una sessione a Londra, la mia voce interiore stava urlando CHIEDI A Ural di cantare! Scott e Brent, che sono i suoi produttori, hanno risposto molto positivamente alla mia richiesta e hanno detto che Ural erano d’accordo e sembrava che potessero fare tutto nel loro studio a Portland, e filmarlo mentre giravano un video su di lui! Non potevo credere alla mia fortuna. Ho poi chiesto a Wendi Rose, che canta con gli Spiritualized, di aggiungere alcune delle sue bellissime voci e credo che questo abbia portato tutto al livello successivo. Paul Gregory e Jonathan Wilson hanno anche suonato delle deliziose parti di chitarra“.

Ural Thomas ha aggiunto: “Quando ho sentito la canzone per la prima volta, ho pensato che fosse una cosa meravigliosa. Ci è voluto un momento di calma per ripensarci e poi siamo partiti e abbiamo iniziato a correre insieme alla melodia. A volte mi sento forte e un tutt’uno con il mondo. Altre volte mi sento piccolo e solitario. In un certo senso sono due parti della stessa sensazione. Quel senso di essere chiuso e definito dai muri è diventato più reale poco dopo che abbiamo lavorato sulla canzone“.

In Quiet Moments – Tracklist

Part 1:

1. Halcyon – Lost Horizons feat. Penelope Isles

2. I Woke Up With An Open Heart – Lost Horizons. feat. The Hempolics

3. Grey Tower – Lost Horizons feat. Tim Smith

4. Linger – Lost Horizons feat. Gemma Dunleavy

5. One For Regret – Lost Horizons feat. Porridge Radio

6. Every Beat That Passed – Lost Horizons feat. Kavi Kwai

7. Nobody Knows My Name – Lost Horizons feat. Cameron Neal

8. Cordelia – Lost Horizons feat. John Grant

Part 2:

9. In Quiet Moments – Lost Horizons feat. Ural Thomas

10. Circle – Lost Horizons feat. C Duncan

11. Unravelling In Slow Motion – Lost Horizons feat. Ren Harvieu

12. Blue Soul – Lost Horizons feat. Laura Groves

13. Flutter – Lost Horizons feat. Rosie Blair

14. Marie – Lost Horizons feat. Marissa Nadler

15. Heart Of A Hummingbird – Lost Horizons feat. KookieLou

16. This Is The Weather – Lost Horizons feat. Karen Peris