USCIRà A MAGGIO IL NUOVO ALBUM DI GARY NUMAN: ECCO IL SINGOLO “INTRUDER”

Gary Numan è tornato con la sua prima nuova canzone dal 2017, “Intruder”. Il brano è la title track del suo 18° album solista, in arrivo il 21 maggio, pre-order già attivo.

“Intruder” continua il discorso aperto da “Savage: Songs From a Broken World”, disco del 2017. Quel progetto distopico immaginava la nostra società terrestre, quasi distrutta dal riscaldamento globale. Il nuovo album capovolge il copione, avvicinandosi alla stessa idea, non dal punto di vista dell’umanità, ma della Terra stessa. Come ha detto Numan in una dichiarazione: “Se la Terra potesse parlare, e sentire le cose come le sentiamo noi, cosa direbbe? Come si sentirebbe? Le canzoni, per la maggior parte, cercano di essere quella voce, o almeno cercano di esprimere ciò che credo che la Terra debba sentire in questo momento“.



Il video musicale è stato diretto da Chris Corner e mostra Numan in una stanza buia su una piattaforma rotante.

Tracklist:

Betrayed

The Gift

I Am Screaming

Intruder

Is This World Not Enough

A Black Sun

The Chosen

And It Breaks Me Again

Saints And Liars

Now And Forever

The End of Dragons

When You Fall