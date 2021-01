ASCOLTA “AND SO IT WENT”, IL NUOVO SINGOLO DE THE PRETTY RECKLESS FEAT. TOM MORELLO

La band statunitense de The Pretty Reckless capitanati della modella Taylor Momsen ha rilasciato un nuovo singolo, “And So It Went”, che ha visto la preziosa e distintiva collaborazione di Tom Morello.

Il nuovo brano fa parte del loro prossimo album “Death By Rock And Roll” in uscita il prossimo 12 febbraio via Century Media Records.

“È stata una collaborazione artistica straordinaria”, ha affermato la Momsen alla rivista Metal Hammer riferendosi al feat. di Morello. E, ancora, ha affermato, che “Il mondo è in un tale stato di disordini civili e “And So It Went” deriva fondamentalmente da quella visione. Come cantante, non sono qui per predicare. Uso la musica per osservare e comunicare ciò che vedo intorno a me. Questa canzone sembrava la tempesta perfetta per Tom Morello per unirsi e strappare le onde sonore con la sua chitarra. È stato più di un piacere averlo fatto aggiungere il suo suono unico e distintivo alla canzone”.

“Death By Rock And Roll” tracklist:

1. Death By Rock And Roll

2. Only Love Can Save Me Now

3. And So It Went

4. 25

5. My Bones

6. Got So High

7. Broomsticks

8. Witches Burn

9. Standing At The Wall

10. Turning Gold

11. Rock And Roll Heaven

12. Harley Darling