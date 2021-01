BLACK COUNTRY, NEW ROAD: A FEBBRAIO IL LORO PRIMO LP E A NOVEMBRE UNA DATA A TORINO

Il prossimo 5 febbraio, via Ninja Tune, i Black Country, New Road pubblicheranno il loro primo LP, “For The First Time”.

Registrato da Andy Savours (My Bloody Valentine, Yeah Yeah Yeahs, The Horrors), l’album cattura l’energia di una nuova band, la ferocia e la carica esplosiva che ne derivano da un grande lavoro di gruppo. Con sei nuove canzoni tra cui le reinterpretazioni dei primi singoli, “Sunglasses” e “Athens, France”, “For The First Time” è una capsula del tempo sonora che riesce a imbottigliare passato, presente e futuro.

“Volevamo che suonasse esattamente come i nostri live”, dice il sassofonista Lewis Evans. “Questo è fondamentalmente rappresentativo dei nostri primi diciotto mesi di vita”, continua il frontman Isaac Wood. “Vediamo questo album come una sosta sulla strada. Sono sempre stato interessato a un ritratto veramente onesto della band. È bello quando le persone possono scoprirla già all’inizio del loro percorso artistico, seguirne la fase successiva e realizzare che sono stati onesti come persone e musicisti.”

Oggi il giovane gruppo post-punk londinese ha rilasciato un nuovo estratto, “Track X”, e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Bart Price.

La band inglese presenterà questo suo lavoro anche in Italia il prossimo autunno: l’unico appuntamente con loro nel nostro paese è previsto per venerdì 5 novembre alla Casa Della Musica di Tivoli (TO) e i biglietti, che costano 15 € + d.p., sono già disponibili su ‘Vivaticket.it’.

“For The First Time” Tracklist:

1. Instrumental

2. Athens, France

3. Science Fair

4. Sunglasses

5. Track X

​6. Opus