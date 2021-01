GLI ANTLERS ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “GREEN TO GOLD” E CONDIVIDONO UN ESTRATTO

Gli Antlers torneranno dopo 7 anni di assenza con un nuovo disco dal titolo “Green to Gold”.

L’album, che segue “Familiars” del 2014, uscirà il 26 marzo su etichetta ANTI-. Il pre-order è già attivo.

Dopo “Wheels Roll Home” e “It Is What It Is” ascoltati a fine 2020 e che ritroveremo nella tracklist del nuovo lavoro oggi arriva lo streaming di un ulteriore estratto: “Solstice”.

Guarda il video diretto da Derrick Belcham and Emily Terndrup:

Peter Silberman ha così commentato questa nuova pubblicazione:

La maggior parte delle canzoni di “Green to Gold” sono raccolte da conversazioni con i miei amici e ila mia compagna. Penso che il cambiamento di tono sia il risultato dell’invecchiamento. Non ha senso per me cercare di attingere alla stessa energia che avevo dieci o quindici anni fa, perché continuo a crescere come persona, come sono sicuro anche il nostro pubblico.

e ancora

“Green to Gold” parla di questa idea di cambiamento graduale. Le persone cambiano nel tempo, lottano per accettare il cambiamento in coloro che amano e lottano per cambiare se stesse. Eppure, nonostante tutte le nostre difficoltà con questo, la natura in qualche modo lo fa sembrare facile.

“Green to Gold” tracklist:

01 Strawflower

02 Wheels Roll Home

03 Solstice

04 Stubborn Man

05 Just One Sec

06 It Is What It Is

07 Volunteer

08 Green to Gold

09 Porchlight

10 Equinox