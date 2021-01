I JAPAN RISTAMPANO “QUIET LIFE”

Vedrà la luce il prossimo 5 marzo una corposa ristampa di “Quiet Life” album pubblicato dai Japan di David Sylvian nel 1979.

Il cofanetto conterrà la versione rimasterizzata del disco, un live inedito registrato al Bodukan di Tokyo il 27/03/1980, un EP 4 tracce in passato reso disponibile in versione limitata più altre rarità compresi i singoli non presenti in “Quiet Life”: “Life In Tokyo”, “European Son” e “I Second That Emotion”.

In un recente comunicato stampa il tastierista Richard Barbieri ha così commentato “Quiet Life”:

E’ come se scoprissimo improvvisamente raffinatezza, finezza e sfumature. Un grande cambiamento per noi è stato quando David ha iniziato a scrivere di più al pianoforte, penso che questo abbia prodotto materiale più forte. Questo si prestava a pezzi dal suono più aperto e spazioso, così abbiamo iniziato a capire come costruire arrangiamenti.