IAN SWEET PUBBLICHERà IL SUO TERZO LP A MARZO

A distanza di nemmeno un anno e mezzo dal suo precedente, “Crush Crusher” (leggi la recensione), Ian Sweet tornerà il prossimo 5 marzo con il suo terzo LP, “Show Me How You Disappear” (qui il pre-order), il suo primo per la Polyvinyl, con cui ha firmato un nuovo contratto la scorsa estate.

Tra i collaboratori del nuovo disco troviamo Andrew Sarlo (Big Thief, Empress Of) e Andy Seltzer (Maggie Rogers), mentre Chris Coady si è occupato del mixing.

“Questo è il primo album in cui lascio quello spazio a me stessa”, ha spiegato Jilian Medford, la musicista californiana che si nasconde dietro al moniker di Ian Sweet. “Su questo sento una libertà che non ho provato con gli altri. La gente dice sempre “Ho messo tutto me stesso in questo”, ma in realtà non l’ho fatto questa volta – ho lasciato spazio.”

Dopo i tre singoli condivisi nel corso del 2020, “Sword”, “Dumb Driver” e “Power”, oggi la statunitese rilascia un altro brano, “Drink The Lake” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla stessa Ian Sweet.

Jilian dice che il brano “attinge alla [sua] logica contorta per cercare di staccarsi da schemi di pensiero ossessivi … si è trasformata in un inno pop di modi apparentemente sciocchi per cercare di dimenticare qualcuno, come pronunciare il suo nome al contrario, ma io sento che questi dispositivi hanno contribuito alla mia guarigione.”

“Show Me How You Disappear” Tracklist:

1. My Favorite Cloud

2. Drink The Lake

3. Sword

4. Dirt

5. Sing Till I Cry

6. Dumb Driver

7. Get Better

8. Power

9. Show Me How You Disappear

10. I See Everything