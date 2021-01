IL NUOVO ALBUM DI JANE WEAVER ESCE A INIZIO MARZO

Il prossimo 5 marzo, via Fire Records, Jane Weaver pubblicherà il suo nuovo LP, “Flock”, che arriva a distanza di appena nove mesi dal precedente, “Loops In The Secret Society”.

“”Flock” è il disco che Jane Weaver ha sempre voluto fare, la versione più genuina di se stessa, completa di sensibilità pop, arguzia, gentilezza, umorismo e glamour senza pretese Day-Glo. Una visione consapevolmente positiva per tempi negativi, una creazione meditabonda ed eterea”, ci fa sapere la press-release.

L’album della musicista di Liverpool presenta una nuova fusione non testata di composti apparentemente non correlati fusi in un ronzio ecologico; musica pop per tempi post-new-normal.

Il suo nuovo singolo, rilasciato proprio oggi, è la opening-track “Heartlow” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Douglas Hart.

“Flock” Tracklist:

1. Heartlow

2. The Revolution Of Super Visions

3. Stages Of Phases

4. Lux

5. Modern Reputation

6. Flock

7. Sunset Dreams

8. All The Things You Do

9. Pyramid Schemes

10. Solarised