NONO ALBUM PER FRUIT BATS A MARZO

Fruit Bats ha annunciato oggi i dettagli del suo nono album, “The Pet Parade”, in uscita il prossimo 5 marzo via Merge Records a distanza di pochi mesi dal precedente, “The Glory Of Fruit Bats”, realizzato lo scorso ottobre sul suo Bandcamp.

Eric D. Johnson, mente del progetto, ha chiesto aiuto a Josh Kaufman, suo compagno nei Bonny Light Horseman, per quanto riguarda la produzione.

Il musicista di Chicago spiega nella press-relase che il suo nuovo disco “celebra la bellezza e l’assurdità dell’esistenza.”

“Sebbene molte delle canzoni di “The Pet Parade” siano state effettivamente scritte prima della pandemia, è impossibile dissociare il disco dai tempi”, dice Eric. Come molti album realizzati nel 2020, gran parte di “The Pet Parade” è stata registrata in remoto con musicisti sparsi per il paese. “Le canzoni hanno abbastanza intimità da non sembrare che siano state realizzate a un milione di miglia di distanza.”

Il primo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “The Holy Rose” e viene definito dallo stesso Johnson come “la canzone probabilmente più “diretta” su “The Pet Parade”.”

“The Pet Parade” Tracklist:

1. The Pet Parade

2. Cub Pilot

3. Discovering

4. The Balcony

5. Here For Now, For You

6. On The Avalon Stairs

7. Eagles Below Us

8. Holy Rose

9. All In One Go

10. Gullwing Doors

11. Complete