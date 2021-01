IL SECONDO ALBUM (E SUO PRIMO PER LA SUB POP) DI LAEL NEALE ESCE A FEBBRAIO

A distanza di oltre cinque anni e mezzo dal suo primo LP, “I’ll Be Your Man”, il prossimo 19 febbraio Lael Neale realizzerà il suo successore, “Acquainted With Night” (qui il pre-order), che sarà pubblicato dalla storica Sub Pop Records, con cui ha firmato un contratto lo scorso autunno.

Originaria della Virginia, la statunitense abita da oltre dieci anni a Los Angeles, ma lo scorso aprile, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, è stata costretta a ritornare dalla sua famiglia nel suo stato natale.

Dopo aver lavorato per anni con numerosi musicisti, produttori e collaboratori e aver cancellato interi album di materiale, all’inizio del 2019 la musicista di stanza in California, dopo aver avuto un Omnichord, è riuscita finalmente a scrivere le canzoni che sono poi finite su questo suo sophomore.

Lael ha registrato la maggior parte dei suoi pezzi la sera – prima che arrivasse l’oscurità – e da qui deriva il titolo “Aquainted With Night”.

Il nuovo singolo, rilasciato oggi, si chiama “Blue Vein” e qui sotto potete vedere il relativo video, registrato in Virginia e diretto dalla stessa Neale.

“L’ho scritta intorno a Capodanno e mi è sembrata un proposito”, ha detto la statunitense della sua nuova canzone.

“Acquainted With Night” Tracklist:

1. Blue Vein

2. Every Star Shivers In The Dark

3. Acquainted With Night

4. White Wings

5. How Far Is It To The Grave

6. For No One For Now

7. Sliding Doors & Warm Summer Roses

8. Third Floor Window

9. Let Me Live By the Side Of The Road

10. Some Sunny Day