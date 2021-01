LISA GERRARD (DEAD CAN DANCE) SI UNISCE A JULES MAXWELL PER IL NUOVO DISCO “BURN”

Lisa Gerrard, straordinaria voce dei Dead Can Dance, e Jules Maxwell, cantautore e compositore nord-irlandese, pubblicheranno il prossimo 7 maggio un nuovo disco insieme dal titolo “Burn”.

Le lavorazioni dell’album, che uscirà per la londinese Atlantic Curve (Schubert Music Europe) e sarà prodotto da James Chapman, produttore britannico sotto contratto con la MUTE e noto come MAPS, sono iniziate nel 2015 anno in cui la Gerrard e Maxmell era impegnati nella scrittura dei brani pubblicati poi come The Mystery Of The Bulgarian Voices (Le Mystère des Voix Bulgares).

Lisa Gerrard ha così commentato la collaborazione:

È con grande piacere che condivido questa collaborazione con Jules Maxwell. Jules e io abbiamo iniziato il nostro viaggio creativo con i Dead Can Dance. Ci siamo resi conto che potevamo connetterci attraverso l’improvvisazione e che la nostra esplorazione musicale continua ad evolversi.

Jules Maxwell aggiunge:

Non posso credere che siano passati quasi sei anni da quando Lisa e io abbiamo iniziato a lavorare a questo album nel suo studio in Australia. È stato un viaggio stimolante per me. Senza l’incoraggiamento e la spinta creativa di Daryl Bamonte, questo disco non si sarebbe mai sviluppato come è successo e sono entusiasta che sia finalmente uscito su Atlantic Curve.

L’ultimo disco dei Dead Can Dance, “Dionysus”, è uscito nel 2018.

Credit Foto: Edifortini, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons