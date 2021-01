A FEBBRAIO IL SETTIMO ALBUM DI SARAH MARY CHADWICK

A distanza di un anno esatto dal suo sesto LP, “Please Daddy” (leggi la recensione), Sarah Mary Chadwick sta per tornare con un nuovo full-length, “Me And Ennui Are Friends, Baby”, in uscita il prossimo 5 febbraio via Ba Da Bing / Rice Is Nice.

La press-release spiega: “Composto interamente da arrangiamenti minimali di piano solista, il nuovo disco ha gli occhi spalancati e ironicamente autocritico, completando una trilogia di dischi iniziata con “The Queen Who Stole The Sky” e la sua unica uscita fino ad oggi insieme a una band, “Please Daddy”.

Ogni LP ha seguito l’elaborazione interna della Chadwick dopo un evento traumatico, con il suo zelo per la psicoanalisi in primo piano e al centro. In “Me And Ennui Are Friends, Baby”, la musicista neozelandese di stanza a Melbourne presenta un’intensità esigente con la sua scelta di ridursi al piano e alla voce. È in questo contesto rigido che si concentra sul suo tentativo di togliersi la vita nel 2019.

Poche settimane prima delle registrazioni del nuovo disco nel 2019, Chadwick la ha sopportato la rottura di una relazione a lungo termine e ha tentato di togliersi la vita. Questi eventi hanno seguito la morte di suo padre e quella di un caro amico ed è da questo pesante fardello interiore che la neozelandese emerge durante la trilogia. Immaginabilmente, il risultato è incredibilmente abietto.”

Oggi è arrivato un nuovo singolo, “Fool Mood” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Tristan Scott-Behrends.

“Me And Ennui Are Friends, Baby” Tracklist:

1. A Mother’s Love

2. At Your Leisure

3. That Feeling Like

4. Every Loser Needs A Mother

5. Me And Ennui Are Friends, Baby

6. Always Falling

7. Full Mood

8. Let’s Go Home

9. Don’t Like You Talking

10. I Was Much Better At Being Young Than You Are

11. When You’re Sleeping

12. Will The Lord Hold My Hand