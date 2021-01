I BOISE COVER BAND, SIDE-PROJECT DEI BUILT TO SPILL, ANNUNCIANO IL DISCO “UNORIGINAL ARTISTS” E CONDIVIDONO UNA COVER DI DAVID BOWIE

I Boise Cover Band, progetto messo in piedi per puro divertimento da Doug Martsch quando i Built To Spill nel 2002 si presero una pausa, annunciano il loro debut album “Unoriginal Artists”.

Il disco, in uscita il prossimo 19 marzo (etichetta Ernest Jenning Record Co., pre-order già attivo) e composto esclusivamente di cover, è anticipato da una nuova versione di “Ashes To Ashes” di David Bowie:

Unoriginal Artists by Boise Cover Band

Nei Boise Cover Band, oltre a Martsch alla voce, ritroviamo Ned Evett alla chitarra senza tasti, Jon Mullin alla chitarra e Ian Water alla batteria.

“Unoriginal Artists” è stato registrato nel 2003 e reso disponibile, all’epoca, solo nei tour dei Built To Spill.

“Unoriginal Artists” tracklist:

1. Loving Pauper (Dobby Dobson)

2. Ashes To Ashes (David Bowie)

3. I Love You More (Lee Williams and the Cymbals)

4. Strange (The Delusions)

5. Back On The Chain Gang (The Pretenders)

6. I’m Glad (Captain Beefheart and His Magic Band)

7. Te Magia Sto Pegadi (Georgios Trakis)