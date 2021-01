IL NUOVO SINGOLO DEGLI PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS SI CHIAMA “PUKEBOX”

Mancano appena tre settimane all’uscita di “Shyga! The Sunlight Mound”, il quarto LP degli Psychedelic Porn Crumpets: il nuovo disco, infatti, arriverà il prossimo 5 febbraio, via What Reality? Records / Marathon Artists, a distanza di quasi due anni dal precedente, “And Now For The Whatchamacallit”.

Il frontman della band psych-rock di Perth Jack McEwan spiega nella press-release: “Per la prima volta da molto tempo ero a casa senza tour prenotati, senza lavoro, senza scadenze e mi sono sentito libero di creare. Il mio processo di scrittura è diventato rituale; ogni mattina iniziava con una piccola passeggiata fino al locale negozio di vini alle 11 e scrivendo qualunque cosa fluisse, permettendomi di progettare in tutti gli stili senza confini e non cercando di creare il tema dell’album all’inizio. Non ho avuto il lusso di scrivere in questo modo dal primo disco, su cui ho lavorato quasi un anno. Mi sentivo come se fossi di nuovo me stesso, creando senza opinioni o vincoli.”

Gli australiani, intanto, oggi hanno condiviso un nuovo singolo, “Pukebox”, che potete ascoltare qui sotto.

McEwan ha detto della nuova canzone: “”Pukebox” è stata la prima canzone che ho usato come riferimento mentre creavo il sapore del disco. Avevo l’idea per la traccia da un po’, ma non ho mai pensato che si adattasse allo stile dei nostri album precedenti. Ho scritto la prima parte in prima persona, parlando del mio tempo a casa a bere Moonshine e chiedendomi chi altro stesse facendo lo stesso. Poi l’ho confrontato nel secondo verso con una versione secondaria di me stesso di cui ho scritto come personaggio, un po’ perso, mentre mi svegliavo con i postumi di una sbornia in città casuali, cercando di trovare un significato mentre mi passava. Entrambi inconsapevoli della reciproca esistenza mentre lentamente impazziscono per il consumo ripetitivo.”

Photo Credit: Matt Puccinelli