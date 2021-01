SYLVAIN SYLVAIN, CHITARRISTA DEI NEW YORK DOLLS, E’ MORTO ALL’ETA’ DI 69 ANNI

Sylvain Sylvain, chitarrista dei New York Dolls, è scomparso lo scorso giovedì all’età di 69 anni. L’artista era da tempo malato di cancro.

La notizia, accompagnata dal ricordo firmato dal musicista e membro del Patti Smith Group Lenny Kaye, è stata diffusa dalla pagina facebook dell’artista:

Sylvain Sylvain Mizrahi

Rest In Peace

February 14, 1951 ~ January 13, 2021

Sylvain Sylvain, vero nome Sylvain Mizrahi, era nato in Egitto, Cairo, e si era unito ai New York Dolls nel 1972 prendendo parte ai primi due dischi della band “New York Dolls” (1973) e “Too Much Too Soon” (1974).

Da solista Sylvain ha registrato diversi album negli anni ’80 e ’90 tornando membro dei New York Dolls in occasione della loro reunion e per i lavori finali del progetto: “One Day It Will Please Us to Remember Even This” (2006), “Cause I Sez So” (2009) e “Dancing Backward in High Heels” (2011).