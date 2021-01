A FINE FEBBRAIO UN NUOVO LIVE-ALBUM E UN FILM DI NEIL YOUNG AND CRAZY HORSE

Il live album e film “Way Down In The Rust Bucket” di Neil Young And Crazy Horse sarebbe dovuto uscire lo scorso dicembre, ma è stato poi rinviato e la sua nuova uscita è ora prevista per il prossimo 26 febbraio via Reprise Records.

Il concerto è stato registrato al Catalyst di Santa Cruz, California nel 1990, dove lo storico musicista canadese aveva suonato davanti a 800 persone nel corso del tour a supporto di “Ragged Glory”, uscito due mesi prima.

“Questo show è uno dei miei preferiti di sempre con i Crazy Horse”, ha detto Neil Young.

Il primo estratto è la opening-track “Country Home”, che potete ascoltare qui sotto.

“Way Down In The Rust Bucket” Tracklist:

1. Country Home

2. Surfer Joe And Moe The Sleaze

3. Love To Burn

4. Days That Used To Be

5. Bite The Bullet

6. Cinnamon Girl

7. Farmer John

8. Over And Over

9. Danger Bird

10. Don’t Cry No Tears

11. Sedan Delivery

12. Roll Another Number (For The Road)

13. Fuckin’ Up

14. T-Bone

15. Homegrown

16. Mansion On The Hill

17. Like A Hurricane

18. Love And Only Love

19. Cortez The Killer

