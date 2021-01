OGGI “CHICKEN RHYTHMS” DEI NORTHSIDE COMPIE 30 ANNI

Warren “Dermo” Dermody (voce ed autentico leader), Cliff Ogier (basso), Paul Walsh (batteria) e Micheal Upton, presto sostituito dal (recentemente venuto a mancare) Timmy Walsh alla chitarra erano i Northside.

Si formarono sul tramonto degli anni ’80, nei sobborghi di Manchester, e vennero subito adocchiati da Tony Wilson che li fece a più riprese esibire all’Haçienda e li prese sotto l’ala protettrice della propria Factory Records: i Northside avevano quindi tutti i crismi per inserirsi alla perfezione in quella madchester di cui tanto si parlava, e di cui tanto si parla ancora.

Non bastasse, ecco pure Ian Broudie (Big in Japan, The Lightning Seeds) a dar manforte ai ragazzi inglesi dalla cabina di produzione, e puntuale nel Gennaio 1991 uscirà il loro primo album, “Chicken Rhythms”.

Chitarre funk-rock, tintinnati e effettate all’occorrenza, andazzi ballabili, sezione ritmica vivace e tamburellante, spesso uptempo, strizzando istintivamente l’occhio a The Stone Roses, The La’s ed Happy Mondays, Flowered Up e The Charlatans, Dermo e soci piazzarono un album che in scioltezza si incastrò nel mosaico madchester tanto in voga.

Dall’album vennero estratti 4 singoli, i forse più celebri “Shall We Take A Trip” (che, per via del nome e della intro, gli causò qualche problemino di censura…) e “Take 5”, “My Rising Star” e “Tour De World” (per il solo mercato statunitense), mentre il disco arrivò a toccare nel Giugno 1991 la 19esima posizione della UK Chart. Un il lavoro, per quanto omogeneo, riesce ad essere effervescente e spensierato, ed a trasudare animo baggy da tutti i pori.

La band si sciolse ancora prima che il secondo album vedesse la luce, complice il fallimento della Factory Records nel 1992. Ci riprovarono, Warren Dermody e compagnia, qualche lustro più tardi con la più classica delle operazioni nostalgia, con buoni risultati ma senza nuovo concreto materiale: “Chicken Rhythms” rimarrà il solo album dei Northside, una band che comunque seppe ritagliarsi la suona bella fetta di celebrità e che ancora è ricordata con affetto.

Northside – Chicken Rhytms

Data di pubblicazione: 17 Gennaio 1991

Etichetta: Factory Records

Produttore: Ian Broudie

Tracce: 11

Durata: 46:46

Tracklist

1. Take 5

2. Weight of Air

3. Funky Munky

4. A Change Is on Its Way

5. Yeah Man

6. Tour de World

7. Wishful Thinking

8. Shall We Take a Trip

9. Who’s to Blame

10. Practise Makes Perfect

11. My Rising Star