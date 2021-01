CHRIS BAIO (VAMPIRE WEEKEND) SVELA DUE NUOVI BRANI

Il bassista dei Vampire Weekend, Chris Baio, ha pubblicato due nuovi singoli tratti dal suo prossimo album, in arrivo a breve.

I due singoli, la title track “Dead Hand Control” e “Take It From Me”, segnano la terza e la quarta anticipazione dal terzo LP di Baio, in uscita il 29 gennaio via Glassnote.

Baio ha descritto “Dead Hand Control” come “una canzone sull’ansia e i limiti del controllo“, mentre “Take It From Me” promuove “l’essere presenti per le persone della propria vita al massimo delle nostre possibilità“.

“Dead Hand Control” e “Take It From Me” seguono i precedenti singoli di Baio, “Endlessly Me, Endlessly” e “What Do You Say When I’m Not There”, entrambi arrivati a novembre.

In merito al disco, Baio, a novembre dell’anno scorso, aveva detto a NME:”Quando la voglia di creare mi prende, divento completamente ossessivo al riguardo, perchè è una fuga momentanea da tutte le cose spaventose che stanno accadendo nel mondo. Ci sono innumerevoli ingiustizie, innumerevoli cose che ti danno l’ansia, innumerevoli cose terribili che accadono continuamente. È al limite dell’insondabile, ma in un modo strano e contorto, fare canzoni su questao è il modo migliore per affrontarlo piuttosto che pensarci“.