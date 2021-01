I NEW RADICALS SI RIUNISCONO DOPO 22 ANNI PER SUONARE ALLA CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DI JOE BIDEN

Pochi mesi dopo aver rilasciato una delle pop-hit più potenti degli anni ’90, “You Get What You Give”, i New Radicals, nel 1999, si erano improvvisamente sciolti.

Adesso, a distanza di 22 anni, il progetto guidato da Gregg Alexander, torna insieme per esibirsi al “Parade Across America” cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris come nuovi presidente e vice-presidente degli Stati Uniti che si terrà il prossimo 20 gennaio.

Nella sua autobiografia, “Promise Me, Dad”, Joe Biden aveva raccontato quanto il brano “You Get What You Give” fosse stato importante per la sua famiglia e in particolare per il figlio Beau scomparso per un male incurabile a soli 46 anni.

Beau mi faceva ascoltare questa canzone durante la colazione. Pensavo fosse la sua canzone. scriveva il nuovo presidente degli States.

Suonare questo brano dopo così tanto tempo è un grande onore, abbiamo un profondo rispetto per il servizio che Beau come militare ha dato al paese e riponiamo grandi speranza nell’unità e nella normalità che Joe e Kamala porteranno al paese. ha invece commentato Alexander.

All’evento di Inauguration Day si esibiranno anche Bruce Springsteen, Foo Fighters, Justin Timberlake, Lady Gaga e molti altri.