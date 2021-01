ARRIVA AD APRILE IL SECONDO LP DI HOLLY MACVE

Dopo aver ottenuto ottimi riscontri con il suo debutto full-length, “Golden Eagle”, realizzato nel marzo 2017 via Bella Union, Holly Macve ha annunciato oggi i dettagli del suo successore.

La songwriter nativa di Galway, ma di stanza nel Regno Unito pubblicherà “Not The Girl” (qui il pre-order) il prossimo 16 aprile via Modern Sky.

“Non avevo paura di provare cose nuove e volevo esplorare i suoni e sviluppare le mie capacità di produzione, composizione e registrazione. Quando ho scritto le canzoni per “Golden Eagle” non avevo mai fatto un tour, ero solo io nella mia camera da letto a suonare la chitarra acustica. Poi ho avuto la possibilità di girare il mondo con una band e di cantare con un’orchestra sinfonica [con i Mercury Rev nel 2017]. Il mio piccolo mondo è cresciuto e ho capito che c’era così tanto da imparare su come usare le mie capacità come cantante e songwriter. Non volevo limitarmi, volevo spingermi oltre i miei limiti”, ha spiegato l’irlandese nella press-release.

Il primo singolo estratto dal suo sophomore si chiama “Be My Friend” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla stessa Macve.

“Not The Girl” Tracklist:

1. Bird

2. Eye Of The Storm

3. Be My Friend

4. You Can Do Better

5. Daddy’s Gone

6. Little, Lonely Heart

7. Sweet Marie

8. Who Am I

9. Not The Girl

10. Behind The Flowers

11. Lonely Road