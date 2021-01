ART D’ECCO, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM “IN STANDARD DEFINITION” E CONDIVISO IL PRIMO SINGOLO “TV GOD”

L’androgino art-rocker neo-glam Art d’Ecco ha annunciato il suo nuovo album dal titolo “In Standard Definition”, in uscita il 23 aprile via Paper Bag Records e già preordinabile qui.

Il nuovo disco, prodotto da Colin Stewart (Black Mountain, New Pornographers, Destroyer), è anticipato dal singolo, accompagnato da un video, intitolato “TV God”.

A proposito del brano, Ecco dichiara: “TV God è ciò che ci affascina con la celebrità, ci sintonizziamo, siamo ossessionati. Ci sentiamo vicini. Niente può scuoterlo. Ogni era e ogni cultura ha il proprio Dio televisivo. Vanno e vengono, e ci lasciano a ricordare, desiderando che quella fuga ci distragga dal nostro vite quotidiane. Quando il mondo si sgretola intorno a noi, guardiamo agli intrattenitori e carichiamo i super poteri delle celebrità per scuotere il nostro mondo e darci speranza. È tutto molto triste e fin troppo inevitabile al giorno d’oggi. Sono colpevole di esso, e anche tu”.

“In Standard Definition” – si legge nel comunicato stampa – “è un concept album sull’intrattenimento e sul modo in cui influisce sulla nostra vita quotidiana. Come i canali di un vecchio televisore, ogni canzone presenta uno sguardo episodico nel mondo dello spettacolo, la nostra ossessione per la celebrità e il potere che detiene su di noi”.

“Aggiungendo sostanza allo stile immacolato” – si legge ancora nel comunicato – “l’ultima creazione di Art d’Ecco, In Standard Definition, attira l’attenzione ad ogni turno. Come il canale che naviga su un vecchio televisore, guarda film in bianco e nero sgranati o diapositive tremolanti con protagonista uno spaccato dell’umanità, ogni vignetta completamente analogica rappresenta uno specchio della cultura pop ed esplora la curiosità dell’intrattenimento”.

“In Standard Definition” track list:

1. Desires

2. TV God

3. Bird Of Prey

4. Nothing Ever Changes

5. I Am The Dancefloor

6. Head Rush

7. Channel 7 (Pilot Season)

8. In Standard Definition

9. Good Looks

10. The Message

11. Channel 11 (Reruns)

12. I Remember