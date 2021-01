“QUESTO è UN ALBUM SUL MITO DELLA OPEN ROAD.” GLI STILL CORNERS CI PARLANO DEL LORO NUOVO LP

Come è successo a tante persone in giro per il mondo, la pandemia ha concesso anche agli Still Corners molto più tempo libero e ciò li ha portati a terminare e a registrare il loro quinto LP. Venerdì 22 gennaio, via Wrecking Light Records, la band dream-pop anglo-americana pubblicherà il loro quinto album, “The Last Exit”. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questa nuova release per contattare via e-mail la gentilissima frontwoman Tessa Murray e approfondire con lei questo nuovo lavoro. Ecco cosa ci ha raccontato:

Ciao, come state? Siete a Londra? Come stanno andando le cose nel Regno Unito con il Coronavirus? Pensate e sperate che sarà possibile tornare in tour entro la fine dell’anno, ora che il vaccino è finalmente arrivato?

Ciao! Stiamo tenendo duro, grazie. Attualmente siamo dall’altra parte dell’Oceano, a Woodstock, New York. È stato sicuramente un anno da montagne russe: le cose sono iniziate male, ma lo stato di New York ha fatto del suo meglio per tenere sotto controllo il virus. Amici e familiari nel Regno Unito stanno di nuovo lottando attraverso un lockdown totale. Non vediamo l’ora di che il vaccino possa dare una svolta, così potremo tornare on the road.

Il vostro quinto disco, “The Last Exit”, uscirà tra pochi giorni: cosa vi aspettate? Da dove proviene il suo titolo?

Abbiamo lavorato al nostro sound che chiamiamo desert noir. Questo è un album sul mito della open road. In un mondo in cui tutti pensano che tutti gli angoli della mappa siano riempiti, ci piace pensare che ci sia qualcosa oltre, qualcosa di eterno nel paesaggio e nella nostra psiche. Il titolo deriva da quello, l’ultima uscita per qualche parte, la destinazione non è così importante, lo sono l’eccitazione e il mistero del viaggio.

Il vostro recente singolo “The Last Exit” conclude la vostra “Road Trilogy” – “The Trip” (2013) e “The Message” (2018) sono le altre due canzoni: cosa significa per voi? Dove vi ha portato quella strada?

“The Trip” riguardava l’inizio di un viaggio. “The Message” parlava della fuga da una relazione fallita e “The Last Exit” è il viaggio finale verso una destinazione sconosciuta.

Il vostro nuovo LP ha un’atmosfera cinematografica molto rilassante e intrigante allo stesso tempo. Avete anche scritto sui vostri canali social di essere stati influenzati dal cinema: quali sono i film e le colonne sonore che vi hanno influenzato di più?

Ci siamo immersi in molti film nel corso della realizzazione di questo album. Guardavamo “The Good, The Bad And The Ugly”, mentre strimpellavamo la chitarra e cantavamo. Abbiamo anche mixato alcune canzoni in modo che potessero essere utilizzate per film del genere e ciò ci ha aiutati a mantenere l’attenzione. “The Dollar’s Tilogy” e “Paris, Texas” sono stati una parte importante di ciò.

Siete stati anche ispirati dal deserto, come possiamo vedere da titoli di canzoni come “White Sands” e “Shifting Dunes”. Avete detto “Abbiamo trovato qualcosa là fuori nel deserto”: per favore potete dirci qualcosa in più su questa influenza?

La chiamiamo la febbre del deserto, non è medica, è quello che senti quando hai bisogno di lasciare la città e andare nel deserto per sentire le linee pulite del paesaggio e l’isolamento. È là fuori che abbiamo trovato queste canzoni.

Ho visto sulla vostra pagina Instagram una meravigliosa Fender lap steel che avete usato sul vostro nuovo album: cosa ha aggiunto al vostro sound?

È stato prodotta nel 1956, semplicemente non le fanno più così. Il suono è così sicuro. Ha un bel tono pulito e rotondo.

Quest’anno è stato molto triste e strano per tutti: pensate che tutte le cose negative accadute nel 2020 potrebbero aver comunque influenzato il vostro modo di scrivere, anche se avevate già iniziato a lavorare al vostro nuovo disco?

Ci piace sempre dire “l’ambiente è mente”, nel senso che non influenza solo la tua mente, è la tua mente. Quindi sì, siamo stati tutti colpiti da questo anno selvaggio. Canzoni come “Static”, “Crying” e “Till We Meet Again” sono esempi. Anche la scrittura è un modo per elaborare tutto, quindi questi eventi sono un po’ intrecciati in questo album.

Il 2020 ha regalato alla maggior parte di noi molto tempo libero inaspettato: questa cosa vi ha permesso di avere più tempo per scrivere nuova musica?

Sì, abbiamo avuto più tempo per scrivere musica e anche per esplorare la fotografia e il video, il che è stato fantastico. Sedersi in un bar con gli amici, però, è quello che stiamo davvero aspettando.

Quanto si è evoluta la vostra band nel corso degli anni? Siete passati dal synth-pop al dream-pop e all’indie-pop: è stata una scelta naturale per voi?

Seguiamo semplicemente il flusso, questo è ciò che è meglio, se cerchi di intralciare queste cose, le rovinerai. Quindi è stato molto naturale. Per ora ci concentriamo davvero sulla voce e sulla chitarra, quindi è quello che sembra essersi evoluto stilisticamente.

Ora che la Brexit è diventata una realtà, so che sarà più difficile e costoso per i musicisti inglesi fare un tour nell’UE: come vi sentite a riguardo? Sarà più difficile vedervi suonare fuori dal Regno Unito in futuro?

Non abbiamo in programma di interrompere o limitare i tour nell’UE a causa della Brexit. Speriamo davvero che venga raggiunto un accordo per consentire ai musicisti di andare in tour liberamente tra il Regno Unito e l’UE. Anche senza ciò, l’UE sarà sempre una delle nostre principali destinazioni turistiche, è nei nostri cuori per sempre.

Ricordo il vostro concerto al Covo Club di Bologna nel maggio 2019. È stato fantastico! Avete suonato spesso in Italia in passato: i vostri fan italiani possono sperare di rivedervi in Italia (quando la pandemia finirà – e si spera che ci sarà anche un nuovo accordo tra Regno Unito e UE per i musicisti inglesi in tour)?

Grazie! Amiamo tantissimo l’Italia e non vediamo l’ora di tornare, speriamo nel 2021.

Un’ultima domanda: per favore potete scegliere una delle vostre canzoni, vecchia o nuova, da usare da colonna sonora a questa intervista?

Direi “Till We Meet Again”, in previsione di un ritorno in Italia molto presto. Inizia lentamente, questo è il volo finito, poi si costruisce, cioè noi atterriamo e guidiamo verso lo spettacolo, la fine che crea il clima siamo noi che suoniamo e incontriamo i nostri fan e beviamo una bevanda forte e mangiamo un ottimo pasto dopo.