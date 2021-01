TERZO ALBUM PER I ROYAL BLOOD A FINE APRILE

A quattro anni di distanza dal loro sophomore, “How Did We Get So Dark?” (leggi la recensione), i Royal Blood stanno per tornare con un nuovo LP.

“Typhoons” (qui il pre-order), che sarà realizzato il prossimo 30 aprile via Warner, è stato prodotto per la maggior parte dalla stessa band di Brighton, tranne “Boilmaker” (da Josh Homme dei Queens Of The Stone Age) e “Who Needs Friends (da Paul Epworth).

Il frontman e bassista del gruppo inglese Mike Kerr dice del loro terzo LP: “Siamo incappati in questo suono ed è stato subito divertente da suonare. Questo è ciò che ha acceso la creatività del nuovo album, la caccia a quella sensazione. È strano, però – se ripensi a “Figure It Out”, in un certo senso contiene l’embrione di questo album. Ci siamo resi conto che non dovevamo distruggere completamente ciò che avevamo creato finora; dovevamo solo spostarlo, cambiarlo. Sulla carta, è una piccola reinvenzione. Ma quando lo senti, suona così fresco.”

Dopo la opening-track “Trouble’s Coming”, già condivisa a settembre, oggi i Royal Blood hanno svelato un nuovo singolo, la title-track “Typhoons”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Typhoons” Tracklist:

1. Trouble’s Coming

2. Oblivion

3. Typhoons

4. Who Needs Friends

5. Million & One

6. Limbo

7. Either You Want It

8. Boilermaker

9. Mad Visions

10. Hold On

11. All We Have Is Now