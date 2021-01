THE KINKS, LIVE STREAMING ESCLUSIVAMENTE IL 29 GENNAIO ALLE 21.00 SUL CANALE YOUTUBE UFFICIALE

In occasione del 50° anniversario dell’uscita di “Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One” (leggi il nostro articolo celebrativo in occasione dei suoi 50 anni), The Kinks presentano ”The Moneygoround”, un one man show live stream disponibile esclusivamente il prossimo 29 gennaio alle 21.00 sul canale YouTube ufficiale di The Kinks (disponibile qui).

Si tratta di uno spettacolo di 45 minuti scritto da Ray Davies in collaborazione con Paul Sirett, che ha lavorato con lui in “Come Dancing” e con la BBC Radio 4 “Arthur”.

A tal proposito, Davies ha commentato: “The Moneygoround è un one man show che racconta la storia di una persona che si trova ad affrontare la difficile realizzazione di un album sotto estrema pressione. Questo spettacolo, simile a uno psicodramma, segue gli alti e bassi del protagonista mentre racconta gli eventi della sua vita. Si confronta con le forze oscure che lo circondano dopo essere caduto in un blocco emotivo e un baratro finanziario, e alla fine riesci a salvarsi con una canzone dopo essersi confidato con la sua amica Lola”.

Nel comunicato stampa pervenutoci, si legge: “Questa produzione audiovisiva unica nel suo genere è stata girata con l’attore Ben Norris come protagonista (bennorris.net). La presentazione conterrà anche filmati d’archivio. L’intero spettacolo includerà anche il video lyric di “Any Time 2020”, il video di “Lola Unboxing” e il lyric di “Lola”.

“Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One”, comunemente abbreviato in “Lola Versus Powerman” o semplicemente “Lola”, è stato l’ottavo album in studio dei Kinks, registrato e pubblicato nel 1970. Concept album in anticipo sui tempi, Lola è uno sguardo satirico e pungente sul mondo dell’industria musicale inclusi editori, manager, produttori, mass media, stampa musicale e case discografiche. Uno dei classici di tutti i tempi di The Kinks.

Sebbene sia uscito durante un periodo di transizione per The Kinks, “Lola Versus Powerman” è stato un successo sia dal punto di vista della critica che commerciale, classificandosi nella Top 40 negli USA e contribuendo a rilanciarli al pubblico, in una sorta di grande ritorno. L’album conteneva due singoli di successo: “Lola”, che raggiunse il 9° posto negli Stati Uniti, il 2° nel Regno Unito e in Germania, diventando il più grande successo dei Kinks dopo “Sunny Afternoon” del 1966, e “Apeman”, che raggiunse il 5° posto nel Regno Unito e in Germania”.

L’uscita speciale multi-format di “Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One” è ora disponibile come Deluxe Box Set, 1LP, Deluxe 2CD, 1CD e su tutte le piattaforme digitali (ordinabile qui).