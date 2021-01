Accordoni e arpeggi jangle, turbamenti adolescenziali, melodie dolciastre che si tuffano in ritornelli fragorosi.

La solita vecchia storia insomma, ma raccontata con freschezza e intelligenza; merito di una front-woman brillante come Lili Trifilio, ninfetta weird che tra qualche anno non ci stupiremmo di dover definire accattivante cantautrice con un passato da rocker – il primo singolo a nome Tiger Lili è un indizio niente male.

In attesa che una nuova Laura Veirs si riveli a noi, ci accontentiamo godendo di questo breve follow-up dell’ottimo lp d’esordio.

Quattro brani sufficienti a mettere in mostra l’intero range espressivo della band e della sua leader.

La loro voglia di giocare con la materia (“Love Sick”), di strizzare l’occhio alle indie-charts (“Good Girls”), di fare il verso ai Pixies (“Nice Guys”), di combinare le intuizioni ritmiche e melodiche per sostenere al meglio la vivida espressività dei testi (“Blame Game”).

Saldamente proiettati in un immaginario bubblegum fatto di aule di ginnastica, armadietti, giacchine college e videogiochi vintage, i Beach Bunny hanno la capacità di far suonare vitali e necessarie soluzioni pop vecchie di trenta anni.

Se si decide di accettare la sceneggiatura, non si può fare a meno di abbandonarsi a quella dolce euforia giovanilistica che ci riporta dritti ai bei tempi andati.

A quel dolore che ancora dubitiamo ci sia stato utile.

Ma che, in fondo, daremmo due dita per poter rivivere.