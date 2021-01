GLI SHOEGAZE AUSTRALIANI FLYYING COLOURS ANNUNCIANO “FANTASY COUNTRY”, IL NUOVO ALBUM

Ottime notizie da casa Flyying Colours. Gli shoegaze australiani hanno annucniato il loro nuovo album, “Fantasy Country”, in arrivo il 26 febbraio via Club AC30.

Come fanno notare le note stampa inglesi le coordinate della band sono da ricercare sempre nella “early 90s UK psych/shoegaze” e questo ovviamente non può che farci piacere, visto quanto ci aveva convinto il loro debut album “Mindfullness” datato ormai 2016.

“Mentre è passato molto tempo, apparentemente, tra un disco e l’altro, per noi non è così. In precedenza siamo stati in grado di buttarci nella registrazione per un periodo di tempo, tuttavia con questo disco si trattava di occupare quel momento tra i tour e la vita. Siamo persone reali che lavorano per pagare l’affitto e per poter andare in tour“, dice Brodie J Brümmer.”Questo album avrebbe dovuto già avere 6-12 mesi di vita. Prendiamo i tour piuttosto seriamente, quindi sarebbe stato molto difficile per noi far uscire questo album durante le prime fasi della pandemia. Siamo molto fortunati ad essere in Australia ora, dove gli spettacoli stanno ricominciando, e naturalmente speriamo di essere presto impegnati, di nuovo, in tour internazionali“.

Ecco la tracklist:

Goodtimes

Big Mess

Ok

Its Real

White Knuckles

Eyes Open

This One

Boarding Pass