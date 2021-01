I PINHDAR INIZIANO LA MARCIA VERSO IL NUOVO ALBUM, ASCOLTA “PARALLEL”

I PINHDAR iniziano a muoversi vero il loro nuovo album, “Parallel” (secono album a loro nome dopo l’esordio del 2019), che uscirà il 26 marzo 2021 in CD e digitale. L’album è stato interamente registrato durante il lockdown causato dall’epidemia di COVID-19 nello studio di Milano di proprietà del duo, che ha suonato il tutto in completa autonomia, ed è stato successivamente co-prodotto a distanza con Howie B, celebre musicista e produttore scozzese che nel corso della sua carriera ha collaborato con grandissimi artisti quali Björk, Massive Attack, Tricky, Everything But The Girl, U2 e molti altri.

Lo stesso Howie B, che torna dopo vari anni ad affiancare una band italiana a seguire le esperienze con Casino Royale, Marlene Kuntz e Ofeliadorme, ha dichiarato in proposito: “Lavorare assieme ai PINHDAR è stato un autentico piacere sonoro. Lavorare in remoto a questo progetto è stata una grande sfida sia per me sia per la band. Questa lontananza geografica ha conferito un colore in più all’album. Un colore che risplende”.

L’album è anticipato dalla sua title track scelta. Ispirato al testo della canzone, il videoclip di “Parallel” è diretto da Samuele Romano e racconta per immagini, metaforicamente, la presa di coscienza di chi si sente destinato a trascinare la sua vita in una realtà sempre più aberrante, per non essere stato capace di compiere scelte diverse al momento opportuno; su un piano personale ma che sottintende le decisioni dell’intera società rispetto al pianeta.



Ricordiamo che i PINHDAR sono composti dalla cantante e autrice Cecilia Miradoli e dal musicista e produttore Max Tarenzi, in passato fondatori della rock band Nomoredolls e del festival internazionale A Night Like This. Proprio come ulteriori linee parallele in direzione di un unico obiettivo, i due raccontano riguardo alla genesi di “Parallel”: “Consideriamo questo album la nostra creazione artistica più autentica e sofferta. I suoi testi e le sue atmosfere, infatti, sono nati per salvarci dalle drammatiche vicende anche individuali che abbiamo affrontato durante un 2020 a dir poco surreale. Quando lo abbiamo terminato, con un forte senso di claustrofobia ancora addosso, abbiamo deciso di farlo volarefuori, lontano da tutto ciò, e di mettere quindi la nostra musica in mano a uno dei nostri produttori preferiti. Ecco così che abbiamo provato a contattare Howie B: non speravamo in una risposta, ma la risposta è stata rapida ed entusiastica. Howie B, alla fine, non solo ha mixato i brani ma ha addirittura contribuito alla produzione del disco con le sue manipolazioni sonore e la sua immensa vibe”.

Il nuovo brano si muove su un confine avvolgente, capace di solleticare tanto gusti dream pop quanto trip hop. Inquieto e intrigante è costruito con un preciso climax ascendente, che nel finale si dischiude con suoni oscuri e più nervosi rispetto all’andamento del brano. Ma ricordiamoci che con i PiINHDAR c’è sempre una luce, anche nella notte più scura.

Listen & Follow

Pinhdar: Facebook