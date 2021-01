SI RIVEDONO I TOMAHAWK GUIDATI DA MIKE PATTON: NUOVO ALBUM IN ARRIVO

I Tomahawk sono tornati con il loro primo nuovo album in otto anni. Le 12 tracce dell’album “Tonic Immobility” saranno lanciate in pista il 26 marzo via Ipecac Recordings.

“Tonic Immobility” segna il primo full-length del gruppo da “Oddfellows” del 2013, mentre la nuova canzone “Business Casual” è il loro primo nuovo materiale dal singolo “M.E.A.T.” del 2014.

I Tomahawk sono quello che potremmo davvero definire un supergruppo e includono Mike Patton (Faith No More/Mr. Bungle), Duane Denison (Jesus Lizard/Unsemble), Trevor Dunn (Mr. Bungle/Fantômas) e John Stanier (Helmet/Battles). Denison descrive “Business Casual” come “uno sguardo beffardo sulla vita lavorativa in America“.

“È stato un anno difficile tra la pandemia e tutto il resto. Molte persone si sentono in qualche modo impotenti e bloccate perché non sono in grado di fare una mossa senza rimettersi in discussione o preoccuparsi degli esiti. Per quanto il disco possa riflettere questo, è anche una fuga dalla realtà del mondo. Non ci stiamo crogiolando nella negatività o nella politica. Per me, il rock è sempre stato una realtà alternativa a tutto il resto. Sento che questo è un altro esempio“.

Tracklist:

1. SHHH!

2. Valentine Shine

3. Predators and Scavengers

4. Doomsday Fatigue

5. Business Casual

6. Tattoo Zero

7. Fatback

8. Howlie

9. Eureka

11. Sidewinder

11. Recoil

12. Dog Eat Dog