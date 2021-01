LO SPETTACOLO DEI FLAMING LIPS NELLE BOLLE è REALTà!

Dopo una serie di prove, i Flaming Lips hanno finalmente eseguito il “Primo concerto al mondo nelle bolle spaziali”. Lo spettacolo ha avuto luogo venerdì 22 gennaio al Criterion di Oklahoma City.

Il pubblico è stato diviso in 100 diverse palle giganti e gonfiabili, mentre ogni membro della band aveva la propria sfera individuale sul palco.

Prima di questi due spettacoli speciali nella città natale (il secondo si è tenuto il 23 gennaio), i Flaming Lips avevano messo in scena più eventi di prova. Loro stessi si sono esibiti all’interno di bolle durante le esibizioni da Fallon e Colbert, l’ultima delle quali aveva avuto un pubblico ristretto.

In un’intervista con Consequence of Sound il mese scorso, il frontman Wayne Coyne ha detto che gli era venuta l’idea di un concerto di bolle il primo giorno di isolamento. “Ho fatto un piccolo cartone animato. Ho disegnato me stesso. Erano i The Flaming Lips nel 2019, e io sono l’unico in una bolla spaziale, e sono sul palco”, ha ricordato. “Poi ho disegnato The Flaming Lips nel 2020. Sono in una bolla spaziale, ma anche tutti gli altri“.

Setlist:

Race for the Prize

Yoshimi Battles the Pink Robots, Pt. 1

Flowers of Neptune 6 (Live Debut)

True Love Will Find You in the End (Daniel Johnston Cover)

She Don’t Use Jelly

Will You Return/ When You Come Down

The Gash

All We Have is Now

Feeling Yourself Disintegrate

There Should Be Unicorns

Are You a Hypnotist?

Waitin’ for a Superman

Do You Realize??

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wayne Coyne (@waynecoyne5)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wayne Coyne (@waynecoyne5)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wayne Coyne (@waynecoyne5)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wayne Coyne (@waynecoyne5)