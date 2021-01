Tracklist

1. Tell Me Where You’re Going

2. New Year’s Kiss

3. Let’s Start A Fire

4. Goodbye Things You Do

5. We Should Be Together

6. Cab Song

7. We Are Cinderella

8. Poor Henry

9. Will There’s A Way

10. Hard Hat

BONUS TRACKS:

11. Intergalactic Affairs

12. Reasons

13. Love Flies