WEEKLY RADAR #65: GLITORIS

Il 17 Marzo del 2014, dalle 9.00 alle 10.00 di sera, una semisconosciuta band di nome Glitoris si esibì al ” You Are Here Festival” di Canberra, un evento artistico-culturale che si svolge nella capitale australiana. Il volantino di presentazione descriveva così il gruppo: ” Pussy Riot band da Canberra con nessuna oppressione politica. In una sudata notte punk ti dimostreranno che non esiste la parola “man” in “woman” ma esiste la parola “dust” in “music industry“. La nota si chiudeva con un avvertimento: “Ci sarà vera nudità nella performance. Potrebbe non essere adatta per un pubblico non ancora cresciuto“.

In effetti le ragazze si esibirono senza veli, coperte di soli “ornamenti scintillanti”. Il concerto fece il tutto esaurito e quella che doveva essere un’unica esibizione in un contesto di protesta, convinse le ragazze a continuare questo progetto, una band di sole donne che negli anni a seguire “rappresenteranno il coraggio, difendendo i valori in cui credono e il potere di un piccolo gruppo di donne appassionate che si uniscono creando qualcosa di sorprendente“, dichiarò Tony, la batterista che per prima ha creduto in questa band.

Nell’anno successivo le ragazze si recarono nella vicina Queanbeyan e presso gli Infidel Studios registrarono i quattro brani che faranno parte del loro primo EP “The Disgrace”. Verrà pubblicato nell’ottobre del 2016 dopo aver firmato per la label Buttercup Records.



I brani sono energia grezza, punk rock puro e crudo con l’eccezione del brano Disgrace che tradisce influenze alt-rock con una melodia accattivante. La voce della frontwoman Keven 007 è potente e incisiva. Cantando con l’indice puntato contro un mondo maschilista la band di Canberra si presenta picchiando i pugni sul tavolo senza mostrare ombra di timidezza.

Timidezza che non mostrano di certo sul palco visto che alla fine di quell’anno, dopo un fortunato tour come special guest con i Regurgitatos, le Glitoris vincono il premio Best Live Act al National Live Music Awards (si ripeteranno vincendolo anche nel 2019).