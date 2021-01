BEN HOWARD ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM E SVELA IL SINGOLO “WHAT A DAY”

Ben Howard ha annunciato il suo quarto album “Collections From The Whiteout” (26 marzo via Island Records), prodotto insieme ad Aaron Dessner dei The National, e ha svelato il brano “What A Day”.

“What A Day” segna la prima uscita di Howard da “Heave Ho” del 2019, ed è accompagnato da un video diretto da Cloe Bailly, girato in Bulgaria.

Howard dice del video: “Questa era un’idea buttata li sulla vecchia rima inglese ‘schiena contro schiena si sono affrontati, hanno sguainato le loro spade e si sono colpiti a vicenda’.”

Oltre ad alcuni contributi musicali di Dessner e del suo chitarrista di lunga data di Howard, Mickey Smith, l’album presenta anche interventi di Yussef Dayes, Kate Stables (This Is The Kit), James Krivchenia dei Big Thief, Thomas Bartlett (St. Vincent) e Rob Moose (Bon Iver, Laura Marling, Phoebe Bridgers).

Tracklist:

Follies Fixture

What A Day

Crowhurst’s Meme

Finders Keepers

Far Out

Rookery

You Have Your Way

Sage That She Was Burning

Sorry Kid

Unfurling

Metaphysical Cantations

Make Arrangements

The Strange Last Flight Of Richard Russell

Buzzard