IL TERZO ALBUM DI ESTHER ROSE USCIRà A FINE MARZO

Il terzo LP di Esther Rose, “How Many Times” (qui il pre-order), vedrà la luce il prossimo 26 marzo via Full Time Hobby (via Father/Daughter Records negli Stati Uniti) a distanza di nemmeno due anni dal precedente, “You Made It So Far” (leggi la recensione).

Il nuovo disco è stato scritto dalla musicista country-folk di stanza in Lousiana negli ultimi due anni, mentre la sua vita era in continuo movimento: ha traslocato per ben tre volte, ha affrontato la fine di una relazione e ha iniziato ad andare in tour come mai in passato. La cantautrice di New Orleans ha sfruttato questo slancio mentre scriveva il suo nuovo album.

“È così che districo quello che ho in mente, andando a fare una passeggiata in luoghi selvaggi. Questo è ciò che rende questo album un album country”, spiega Esther. “Non si tratta solo di sentirsi meglio, si tratta di sentirlo, qualunque cosa sia.”

Il nuovo singolo è la title-track “How Many Times” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Sarrah Danziger.

La statunitense ha scritto questa canzone in una notte in cui era intenzionalmente sobria, scegliendo di affrontare direttamente le emozioni che aveva evitato fino ad allora, un tema che è evidente in tutto il disco. “”How Many Times” mostra quel momento “che devi affrontare”: aprire il frigorifero, fissare le bottiglie, aprire un laptop, rimbalzare per casa prima di fare finalmente spazio per affrontare il dolore e stare con esso”, dice la Rose. “Ricordo di aver camminato come fosse in trance verso il tavolo su cui scrivo pensando: niente stordimento stanotte. Mi siederò qui e lo guarderò.”

“How Many Times” Tracklist:

1. How Many Times

2. Keeps Me Running

3. My Bad Mood

4. Coyote Creek

5. Good Time

6. When You Go

7. Songs Remain

8. Mountaintop

9. Are You Out There

10. Without You