IN ARRIVO IL QUINTO DISCO PER TUNE-YARDS. ASCOLTA UN PRIMO ESTRATTO.

I Tune-Yards annunciano il queste il loro quinto album in studio.

“sketchy” esce il prossimo 26 marzo su 4AD a 3 anni di distanza dal precedente “I Can Feel You Creep Into My Private Life” e pochi mesi dopo il brano “nowhere man” che ritroveremo nel nuovo lavoro come opening-track.

“hold yourself” è il nuovo estratto in ascolto accompagnato da un video animato:

“sketchy” tracklist

1. nowhere, man

2. make it right.

3. hypnotized

4. homewrecker

5. silence pt. 1 (when we say “we”)

6. silence pt. 2 (who is “we”?)

7. hold yourself.

8. sometime

9. under your lip

10. my neighbor

11. be not afraid.

Credit Foto: Pooneh Ghana