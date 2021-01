XIU XIU: UN ALBUM DI DUETTI IN ARRIVO A MARZO. ORA IL PRIMO SINGOLO CON LIZ HARRIS

Ottime notizie da casa Xiu Xiu che sono tornati con i dettagli del loro dodicesimo album in studio. Pubblicizzato come una raccolta di duetti, “OH NO” arriverà il 26 marzo via Polyvinyl e vedrà la partecipazione, tra i tanti, di Sharon Van Etten, Owen Pallett, Chelsea Wolfe e Liz Harris dei Grouper.

“OH NO” segue “Girl with a Basket of Fruit” del 2019 e viene celebrato dalle note stampa come la “profonda riscoperta della comunità e dell’amicizia“.

Nelle 15 tracce dell’album, gli Xiu Xiu collaborano inoltre con Alice Bag, Greg Saunier dei Deerhoof, Deb Demure dei Drab Majesty, George Lewis Jr. dei Twin Shadow, Angus Andrew dei Liars e altri.

“Le guest star di OH NO riflettono i tipi di persone che mi hanno aiutato a ricordare che il rapporto tra umani belli e umani di merda è più simile a 60/40 piuttosto che quello che ho sempre pensato fosse 1/99“, ha detto Jamie Stewart degli Xiu Xiu in una dichiarazione. “Anche se c’è una spilla con scritto ‘I HATE PEOPLE’ sulla tracolla della mia chitarra, ora li odio meno“.

Il brano “A Bottle of Rum” con Liz Harris arriva oggi.

Stewart ha detto del brano: “Avevo chiesto a Liz Harris, che è una vecchia amica, se avrebbe potuto cantare in questo nuovo disco di duetti. Inizialmente avevo pensato a lei per un’altra canzone, ma lei ha chiesto di essere su questa“.

Tracklist:

1. Sad Mezcalita (Sharon Van Etten)

2. I Cannot Resist (Deb Demure / Drab Majesty)

3. The Grifters (Haley Fohr)

4. Goodbye For Good (Greg Saunier / Deerhoof)

5. OH NO (Susanne Sachsse)

6. Rumpus Room (Angus Andrew / Liars)

7. Fuzz Gong Fight (Angela Seo / Xiu Xiu)

8. I Dream of Someone Else Entirely (Owen Pallett)

9. One Hundred Years (Chelsea Wolfe) [The Cure cover]

10. A Classic Screw (Fabrizio Modonese Palumbo)

11. It Bothers Me All the Time (Jonathan Meiburg / Shearwater)

12. Saint Dymphna (George Lewis Jr. / Twin Shadow)

13. Knock Out (Alice Bag)

14. A Bottle of Rum (Liz Harris)

15. ANTS (Valerie Diaz)